Париж, , 09:53 — REGNUM По данным опроса социологической службы Elabe, почти две трети жителей Франции (63%) считают, что протестное движение должно прекратиться на время рождественских и новогодних каникул, передает BFM TV.

Результаты опроса показывают, что 63% жителей страны заявили, что в Рождество и Новый год следует соблюдать перемирие. Напротив, 36% опрошенных выступили за продолжение мобилизации против пенсионной реформы в праздничные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Елисейский дворец объявил, что глава государства Эммануэль Макрон, говоря о протестах против пенсионной реформы, заявил, что надеется «отдохнуть» от общественного движения «в праздничные дни».

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