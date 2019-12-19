Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Сильный шторм, который начался в Петербурге вечером в среду, 18 декабря, и бушевал до утра четверга, 19 декабря, прошел через регион. Угроза особо опасного наводнения в Санкт-Петербурге миновала, поэтому затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) на дамбе в Финском заливе открыты. Об этом сообщает дирекция КЗС.

«В четверг, 19 декабря, все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 09:00» — говорится в сообщении.

В Дирекции КЗС отметили, что Комплекс защитных сооружений предотвратил 20-е морское нагонное наводнение за время своей работы.

«Остановленное наводнение, с возможным расчетным подъемом уровня воды в центре Санкт-Петербурга +236 см, классифицируется как «особо опасное», — пояснили в дирекции КЗС.

С внешней стороны защитных сооружений в 0:09 мск 19 декабря зафиксирован максимальный подъем воды +224 см, при этом перепад с защищенной акваторией Невской губы составил 188 см. Скорость западного, северо-западного ветра во время шторма достигала 30 м/с, высота волны 2,5−3,8 м.

«На 08:40 мск 19 декабря 2019 г. канал судопропускного сооружения С-1 свободен для движения судов», — добавили в КЗС.

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