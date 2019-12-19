Париж, , 09:34 — REGNUM Согласно опросу социологической службы Elabe, 57% жителей Франции заявляют о своем несогласии с проектом пенсионной реформы, передает BFM TV.

После третьей крупной общенациональной демонстрации всего 43% респондентов являются сторонниками реформы, инициированной правительством Франции.

По данным исследования, люди в возрасте 65 лет и старше преимущественно (53%) поддерживают проект пенсионной реформы. Все остальные возрастные группы негативно относятся к проекту пенсионной реформы. 67% рабочих и служащих выступают против.

Кроме того, большинство жителей страны (54%) одобряют продолжающиеся протесты против пенсионной реформы: 31% «поддерживают» и 23% «выражают симпатию». С другой стороны, 37% опрошенных заявили, что не одобряют протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, около 615 тысяч человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы во Франции.

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