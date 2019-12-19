Калачинск, Омская область, , 09:26 — REGNUM О вопиющей ситуации в Омской области проинформировали активисты регионального отделения ОНФ. Как сообщили ИА REGNUM омские народофронтовцы, на поле, где рядом по весне будут сеять пшеницу, тоннами сливают жидкие отходы.

О фактах «экологического беспредела» в ОНФ сообщили жители омского города Калачинска:

«Люди пожаловались, что на выезде из Калачинска в сторону Оконешниково вывозят жидкие отходы и нечистоты и сливают на поля, где выращивают пшеницу. Неподалеку расположен пруд, рядом кладбище».

Как подчеркнул активист ОНФ в Калачинске Виталий Поддубиков, активисты выехали на место, и озвученные факты подтвердились:

«Водитель машины в нашем присутствии вылил прямо на землю несколько тонн отходов».

Запись об «экологическом беспределе» размещена на странице реготделения ОНФ в соцсети «ВКонтакте». На ситуацию отреагировало областное минприроды.

«Данная информация находится на рассмотрении в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. Проводятся мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечению его к административной ответственности», — прокомментировали представители минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тюменской области сообщил о решении наболевших экологических проблем.