Москва, , 03:23 — REGNUM Почти треть жителей России (30%) уверены, что их жизнь в новом 2020 году улучшиться, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В жизни страны в ближайший год граждане изменений не предвидят (43%), 15% думают, что произойдут улучшения, 28% — что ухудшения. Ждут улучшений в жизни страны в ближайшие 3−5 лет ждут 26%.

В Личной жизни и своей семьи не ждут никаких перемен через полгода 40% опрошенных. Прогнозируют ухудшение 11% респондентов. В ближайшие 3−5 лет в своей семье улучшений ждут 26%

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведет 17−24 ноября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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