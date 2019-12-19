Сеул, , 09:29 — REGNUM Южная Корея заняла десятое место по индексу гендерного равенства (GII). Об этом сообщает KBS со ссылкой на результаты исследования Программы развития ООН (ПРООН).

Согласно опубликованным данным, показатель Южной Кореи составил 0,058 пункта (чем ближе показатель к нулю, тем выше уровень равенства в стране).

На первом месте в списке расположилась Швейцария (0,037 пункта), на втором — Швеция и Дания (по 0,04 пункта), на третьем — Нидерланды (0,041 пункта). На четвертом — Норвегия (0,044 пункта).

Среди стран Азии Сингапур по индексу гендерного равенства расположился на 11-м месте, Япония — на 23-м месте, Китай — на 39-м месте.

Отметим, что по индексу гендерного неравенства, подготовленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Южная Корея занимает 108-е место среди 153 стран.

Индекс гендерного равенства (The Gender Equity Index) — комбинированный показатель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), который измеряет достижения страны с точки зрения равноправия полов. Индекс отражает, насколько в данной стране равны между собой права женщин и мужчин, а также насколько одинаковы их условия труда и заработная плата.

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