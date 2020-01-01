Москва, , 04:20 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит акцию «В Новый год без долгов!». К акции уже подключились 430 тыс. жителей России, сообщили в ведомстве.

Для уплаты налогов через Личный кабинет достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.

Основная цель акции — информирование граждан об уплате налогов и долгов и о последствиях, связанных с их неуплатой. Акция «В Новый год без долгов!». продлится до конца февраля 2020 года.

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