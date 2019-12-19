Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В Свердловской области провели операцию по уничтожению большой санкционных фруктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

Яблоки и виноград неустановленного происхождения в 1 тонну 400 кг были обнаружены на одной из продовольственных баз Екатеринбурга. Ревизия проводилась совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ, транспортной прокуратуры и таможни.

На товаре отсутствовала маркировка, никаких сопроводительных документов к продукции найдено не было. Изъятые продукты уничтожили на полигоне бытовых отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году уральские таможенники уничтожили в 2018 году 143 тонны санкционной продукции. В основном ликвидации подвергались фрукты, мясо и молочная продукция.

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