Кемерово, , 09:18 — REGNUM Полицейские в Кузбассе продуктивно проводят операцию «Пиротехника — Ель», которая стартовала 10 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области, за десять дней правоохранители совместно с сотрудниками МЧС проверили пять тысяч мест хранения и продажи пиротехники.

«В результате выявлено 159 правонарушений, из торговых точек сотрудники полиции изъяли 32 000 единиц пиротехнических изделий», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что петарды, салюты и фейерверки подлежат обязательной сертификации, а покупать такую продукцию следует в специализированных магазинах. В МВД не рекомендуют приобретать пиротехнику с рук или на рынках.

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