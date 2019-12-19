Москва, , 09:15 — REGNUM Жители России дали прогноз относительно жизни их семьи и страны в новом году. 30% граждан уверены, что их жизнь улучшится, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Не ждут никаких перемен через полгода 40% опрошенных. Прогнозируют ухудшение в своей жизни 11% респондентов. В ближайшие 3−5 лет в своей семье улучшений ждут 26%

В жизни страны в ближайший год граждане чаще всего изменений не предвидят (43%), 15% думают, что произойдут улучшения, 28% — что ухудшения. Улучшений в жизни страны в ближайшие 3−5 лет ждут 26%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 17−24 ноября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, социальное самочувствие жителей России улучшились. Уровнем своей жизни довольны 49% граждан, об обратном заявили 28%.

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