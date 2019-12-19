Оренбург, , 09:13 — REGNUM Пассажиры вернувшегося в аэропорт «Шереметьево» самолёта Москва — Оренбург уже прибыли в пункт назначения. Об этом журналистам сообщили в аэропорту «Оренбург».

Рейс прибыл с задержкой почти в три часа. Обратный вылет в столицу состоялся также с опозданием

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 декабря самолёт срочно вернулся в Шереметьево. Причиной стал посторонний шум в кабине пилота.

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