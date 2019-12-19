Красноярск, , 08:53 — REGNUM С 1 января 2020 года жителям Красноярского края с сердечными заболеваниями лекарства будут выдаваться бесплатно. О принятом краевыми законодателями сразу в двух чтениях законе 19 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru.

Теперь для получения препаратов доказывать своё право не потребуется — в соответствии с принятой нормой достаточно только диагноза или факта проведения операции.

Жители края, перенесшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты или операции на сердце, смогут претендовать на бесплатное получение достаточно широкого перечня лекарств, включающего 23 международных непатентованных наименования.

«Предоставление препаратов будет происходить исключительно на основании диагноза, без определения социальной нуждаемости. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является краевым и федеральным приоритетом», — прокомментировал принятый сразу в первом и втором чтениях закон зампред комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев.

Отмечается, что на реализацию закона, начинающего действовать с начала 2020 года, потребуется 137,5 млн рублей. 93% из этой суммы — средства федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря началось последнее в этом году заседание сессии Законодательного собрания Красноярского края.

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