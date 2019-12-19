Москва, 19 декабря 2019, 08:47 — REGNUM Гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, уверены 60% жителей России. Противоположного мнения придерживаются 25%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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По мнению 51% респондентов, с появлением переносных электронных устройств люди стали свободнее. 35% полагают, что использование гаджетов ограничивает свободу человека.
Главные плюсы гаджетов — быстрая, доступная связь, возможность постоянного общения (42%), оперативный доступ к разнообразной информации (27%), мобильность и компактность (12%).
Минусы использования гаджетов — вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на здоровье и развитие детей (11%), зависимость, привыкание (10%).
Опрос проведен 8 декабря 2019 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самым важным устройством, без которого жители России не могут представить свою жизнь, является мобильный телефон (41%).
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