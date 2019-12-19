Владивосток, , 09:04 — REGNUM Депутаты Думы Владивостока приняли корректировки в бюджет города, увеличив расходы на новогоднее оформление улиц и фейерверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На новогоднее оформление улиц и фасадное освещение депутаты добавили 5 млн рублей, ещё почти 2 млн рублей добавили на праздничные фейерверки, пишет PrimaMedia.

По мнению депутатов, увеличение расходов важно для жителей города в преддверии новогодних праздников, так как Владивосток является не только столицей Приморского края и и всего Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Большой Камень городское руководство приняло решение установить главную новогоднюю ёлку не в привычном для горожан месте, а на окраине. Жители города считают, что мэр таким образом отменил праздник.