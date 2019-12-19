Москва, , 08:49 — REGNUM Похолодание и вместе с ним снег могут прийти в Москву во время последней декабрьской недели. Об этом 19 декабря рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По самым предварительным расчетам, все-таки в последнюю пятидневку (декабря возможно) понижение температуры, а отсюда ‑ и возможность выпадения снега», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Также он подчеркнул, что это именно возможность того, что снег выпадет, а не прогноз, так как в настоящее время технология позволяет делать прогноз температуры воздуха только на пять дней, а осадков — на два-три дня.

При этом и.о. главы Гидрометцентра заявил, что несмотря на отсутствие сейчас в Москве снега, настоящая зима придет в столицы, а потому следует уже сейчас «наточить коньки» и «навострить» лыжи.

«У меня все время спрашивают, будет ли возможность покататься на коньках, лыжах. Пока погода теплая, у москвичей как раз есть время заточить коньки и навострить лыжи. Потом, когда похолодает, времени уже не будет», — указал Вильфанд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что 19 декабря в Москве будет сильный ветер, а температура воздуха поднимется до +5°С.