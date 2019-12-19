Магас, , 08:44 — REGNUM Генеральный директор строительной компании в Ингушетии стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его подозревают в хищении более 15 млн рублей при строительстве школы, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что компания заключила договор с министерством строительства республики о возведении здания учебного заведения на 504 места в селе Сагопши Малгобекского района. В период ведения строительных работ — с 2015 по 2017 годы — гендиректор предоставлял акты приемки выполненных работ, указывая в них заведомо ложные сведения с явными завышениями объема строительно-монтажных работ. В итоге сумма завышения объемов превысила 15,5 млн рублей.

В отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Ингушетии было возбуждено сразу 10 уголовных дел в отношении генерального директора строительной компании «Темп». Его подозревают в хищениях при строительстве школы в городе Магасе.