Москва, , 08:42 — REGNUM В период новогодних каникул в Москве будут приняты повышенные меры безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

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Так, в частности, будет введён особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь. Здесь будет сформировано единое пешеходное пространство для проведения праздничных мероприятий. Вход в это пространство будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

Кроме того, дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и станциях Московских центральных диаметров. Даже на главных катках города в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках.

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Охранять правопорядок и безопасность граждан в новогоднюю ночь в центральной части Москвы будут свыше 11 тысяч человек — сотрудники полиции и Росгвардии, а также народные дружинники и работники частных охранных предприятий.

Всего же в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в дни новогодних каникул для жителей и гостей столицы будет организовано свыше 270 крупных праздничных мероприятий. Граждан ждут народные гулянья, детские ёлки, бесплатные кинопоказы, концерты и театральные постановки. Мероприятия пройдут в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.

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