Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Расходы на образование в Казахстане планируется увеличить до 7% от валового внутреннего продукта. Об этом 19 декабря заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства, передает телеканал «Хабар».

19 декабря на заседании правительства была рассмотрена и утверждена новая программа развития образования и науки на 2020−2025 годы. Согласно документу, в ближайшие шесть лет в республике планируется построить 800 новых школ, а в опорных населенных пунктах 114 интернатов.

По словам Мамина, в ближайшие пять лет в сферу образования планируется направить 11,5 трлн тенге ($29,87 млрд), в том числе 1,3 трлн тенге ($3,38 млрд) частных инвестиций. Кроме того, планируется увеличить стоимость и количество государственных образовательных грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что расходы государства на образование планируется увеличить до 5% от уровня ВВП.