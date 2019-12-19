Москва, , 08:35 — REGNUM Таганский районный суд Москвы вынес решение выставить на торги квартиру артиста Филиппа Киркорова, соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции.

Таким образом суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу. Стартовая стоимость — более 193 млн рублей.

«Взыскать солидарно с Киркорова ФБ, ООО «Филипп Киркоров Продакшн» в пользу ликвидируемого ABLV BANK, AS кредитную задолженность в размере €779 875,24 (около 54 млн рублей)», — говорится в заявлении.

По словам адвоката певца Александра Добровинского, у Киркорова действительно был кредит в этом банке, однако после его закрытия артист перестал переводить деньги на сомнительные счета. Осталась только сумму долга и проценты за два года, рассказал адвокат РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Хамовнчиеский суд Москвы принял решение о взыскании с Киркорова почти 500 тыс. рублей по иску банка «Церих», в котором артист взял два кредита. Сам банк был признан банкротом.

После того, как у банка отозвали лицензию, он перестал погашать долг. Тогда представители кредитной организации и Агентства по страхованию вкладов обратились в суд, чтобы возвратить 25 миллионов рублей.

Читайте также: Адвокат Киркорова сообщил о закрытии банка, подавшего иск против артиста