Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Следователь полиции в Тбилиси Мариана Чолоян, в адрес которой раздаются обвинения в том, что из-за ее допроса якобы погиб 15-летний подросток, не признает свою вину. Об этом 18 декабря журналистам рассказала адвокат следователя Теона Гвазава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я могу с полной ответственностью заявить, что не только со стороны Марианы Чолоян, но и ни одного полицейского в отделении полиции в отношении несовершеннолетнего не предпринимались угрозы принуждения или другие не предусмотренные законом действия», — сказала адвокат задержанной.

Она сообщила, что обвинение ее подзащитной пока не предъявлено, но известно, что оно готовится по статье, предусматривающей принуждение несовершеннолетнего к даче показаний. Гвазава также сообщила, что состояние здоровья Чолоян тяжелое.

Как передавало ИА REGNUM, волна акций протеста в Грузии началась вечером 17 декабря, после того как стало известно о смерти подростка тбилисской школы, который 12 декабря совершил попытку суицида. Протестующие в Тбилиси и других городах обвинили в смерти несовершеннолетнего следователей, которые ранее его допрашивали по делу о хулиганстве, всю полицию и государственную систему в целом. К протестам подключилась оппозиция.