Казань, , 08:22 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов подписал распоряжение о том, что 31 декабря на территории республики будет выходным днем. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях, где ранее был открыт опрос на тему выходного в последний день года.

«Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации республики присоединиться. С наступающим!» — поздравил глава жителей Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель казанского кремля Лилия Галимова говорила, что глава Татарии может рассмотреть вопрос установления дополнительного выходного дня 31 декабря в случае поступления соответствующего запроса. Позднее в пресс-службе правительства республики одному из Telegram-каналов заявили, что с экономической и практической точек зрения делать 31 декабря выходным днём нецелесообразно, поскольку Татария — один из экономических и промышленных центров страны.

Позднее в соцсетях Минниханов организовал опрос подписчиков. Идею о выходном 31 декабря поддержали 89% участников опроса, 11% — против.