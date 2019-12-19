Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ), где ранее выявили очаг туберкулёза, провели отдельное собрание для учащихся вуза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Перед студентами выступили представители Уральского медуниверситета. Учащимся рассказали об истории открытия туберкулёза, предупредили о необходимости проводить профилактику заболевания.

В частности, было доложено о необходимости ежегодно проходить флюорографическое обследование, благодаря которому можно выявить болезнь на ранней стадии и начать своевременное лечение.

Также студентам рассказали об эпидситуации в Екатеринбурге и Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у студента УрГЭУ выявили гепатит B. Заболевший является гражданином Африки.

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