Киншаса, , 08:17 — REGNUM Apple, Google, Tesla и Microsoft вошли в число компаний, которые были названы виновными в иске родителей, требующих выплаты компенсаций в связи со смертью или травмами их детей-шахтеров в Демократической Республике Конго (ДР Конго). Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, дело было возбуждено международными правозащитниками от имени 14 конголезских семей.

Они обвиняют компании в том, что кобальт, используемый в их продуктах, предположительно может быть связан с детским трудом в ДР Конго.

По словам журналистов, ДР Конго производит 60% мировых поставок кобальта. Минерал используется для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых для питания электромобилей, ноутбуков и смартфонов. Тем не менее процесс его добычи традиционно связан с проблемами незаконной добычи полезных ископаемых, нарушений прав человека и коррупции.

В иске, поданном в США, утверждается, что у технологических компаний была «точная информация», что кобальт, полученный для их продукции, может быть связан с детским трудом.

Истцы отметили, что компании не смогли отрегулировать свои цепочки поставок и вместо этого получали прибыль от эксплуатации.

Другими компаниями, перечисленными в иске, являются производитель компьютеров Dell и две горнодобывающие компании, Zhejiang Huayou Cobalt и Glencore, которые владеют шахтами, где, как утверждают конголезские семьи, работали их дети.

Представители Glencore заявили британской газете Telegraph, что в компании «не покупают, не перерабатывают и не торгуют какой-либо нелегально добытой рудой», добавив, что они также «не допускают никакой формы детского, принудительного или обязательного труда».

В ответ на запрос Telegraph пресс-секретарь Microsoft заявил, что компания привержена ответственному поиску поставщиков полезных ископаемых и что она расследует любые нарушения со стороны своих поставщиков и принимает меры.

Пресс-секретарь Google сообщил BBC, что компания «взяла на себя обязательство поставлять все материалы с соблюдением этических норм и исключить детский труд в глобальных цепочках поставок».

Представитель Apple заявил, что компания «глубоко привержена ответственному поиску материалов» и «если поставщик не сможет или не пожелает соответствовать нашим стандартам, они будут исключены из нашей цепочки поставок. В 2019 году мы отказались от сотрудничества с шестью компаниями по переработке кобальта».