Якутск, , 07:40 — REGNUM Экспедиция «Покорители холода — 2020», в которой примут участие добровольцы-экстремалы и блогеры, стартует 11 января. Впервые такой десант отправится в самые холодные районы республики — в Верхоянский и Оймяконский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Участников, которые зафиксируют самую низкую температуру, внесут в научные справочники, издания о мировых рекордах. Мы понимаем, что это уникальный эксперимент и достаточно экстремальная миссия», — сказал зампредседателя правительства Якутии Кирилл Бычков на заседании оргкомитета.

Как пояснили в пресс-службе правительства, если участники за две недели экспедиции зафиксируют самую низкую температуру на обитаемой части планеты, то получат титул «Покоритель холода».

Каждая команда будет состоять из двух человек и двух каюров с оленями, также будут профессиональные гиды рядом. Жить будут в палатках, отапливаемых дровами. Еду готовить будут сами.

«Безопасность каждого участника — обязательное правило экспедиции. Каждый из них обеспечивается спутниковым телефоном, радиостанцией и тёплой одеждой. В течение семи дней пребывания в лагере туристы будут полностью погружены в быт оленеводов-каюров и пройдут курсы «Школы выживания», — добавили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, двух экстремалов из России, которые в Республике Корея спрыгнули с парашютом с небоскреба, задержала местная полиция.