Москва, , 07:28 — REGNUM Женщинам в большинстве регионов России (в 73 из 85) не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты пенсий. К таким выводам пришли эксперты компании FinExpertiza.

По их расчётам, средняя российская женщина будет получать пенсию примерно 22,6 года, а объём выплат за это время составит порядка 3,83 млн рублей. Такая сумма на 175 тыс. рублей больше, весь объём отчислений в Пенсионный фонд.

В исследовании отмечается, что дефицит средств возникает вследствие возникающей разницы между суммами отчисления и их использованием после выхода на пенсию, а в качестве первопричины складывающейся ситуации эксперты называют более ранний выход на пенсию и большие показатели продолжительности жизни.

В конечном итоге, заключили в FinExpertiza, недостаток средств компенсируется выплатами мужчин, которые продолжают «содержать» женщин «после смерти».

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