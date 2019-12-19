Пекин, , 07:02 — REGNUM Медицинский работник получил четыре года тюрьмы за контрабанду в Китай 26 кг чешуи панголинов, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд Пекина №4 вынес также обвиняемому по фамилии Ван штраф в размере 40 тыс. юаней за контрабанду продуктов или частей редких животных, находящихся под охраной государства.

Ван совершал правонарушения, будучи медицинским сотрудником клиники деревни близ городка Янлю уезда Сышуй провинции Шаньдун на востоке Китая. Таможня изъяла у него 26 кг чешуи панголинов на сумму 958 тыс. юаней (около $136 947) 25 апреля 2018 года, когда злоумышленник прибыл в Пекинский международный аэропорт «Столичный».

Занимаясь традиционной китайской медициной, Ван был убежден, что чешуя панголинов может помочь в лечении целого ряда заболеваний. Ван покупал чешую этих животных на иностранных рынках и планировал использовать её для создания препаратов.

Суд признал поведение Вана преступным, поскольку панголины в Китае находятся под государственной защитой второго класса и под высшим уровнем защиты Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая изъяты рекордные 23,21 тонны контрабандной чешуи панголина