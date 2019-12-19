Екатеринбург, , 07:00 — REGNUM С сотрудниками кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге расторгнут срочные трудовые договоры. Информация опубликована в Instagram учреждения.

По данным ресурса, 19 декабря им нужно явиться к директору для получения извещений о расторжении. Кто-то полагает, что уже всё решено.

«Но у нас есть петиция к администрации и мэру!» — говорится в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатр «Салют» чиновники решили закрыть. Кинопоказ там сохранится, но уже в ином формате.

Решение о закрытии кинотеатра вызвало широкий резонанс и негодование части общественности.