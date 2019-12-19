Красноярск, , 06:46 — REGNUM В четверг, 19 декабря, в Красноярске будет облачно, временами небольшой снег, температура воздуха −6…−5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью похолодает до −9…−7 °С.

Скорость юго-западного ветра 2−3 м/с, на порывах до 8 м/с.

В пятницу, 20 декабря, в Красноярске ожидается температура воздуха до −6…−8 °С, с понижением ночью до −14…−13 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, устойчивые морозы на севере Красноярского края позволили ввести в эксплуатацию 29 ледовых переправ, из которых 20 переправ работают в Эвенкийском районе.

Всего в регионе планируется открыть 134 ледовых переправы.

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