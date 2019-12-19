Куньмин, Китай, , 06:31 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила четырех наркоторговцев, изъяв у них 57,62 кг наркотиков, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Ранее полиции стало известно, что злоумышленники планирует перевозить наркотики из пограничных районов в центральную китайскую провинцию Хубэй. Полиция города Чжаотун в провинции Юньнань собрало рабочую группу для расследования этого дела.

Благодаря совместным усилиям полиции Юньнани и Хубэя, четверо подозреваемых были схвачены 5 декабря в городе Цяньцзян провинции Хубэй. У них при себе имелось 57,62 кг метамфетамина, которые были спрятаны в куче кукурузы в микроавтобусе.

Благодаря поимке, полиция успешно пресекла маршрут наркотрафика из пограничной провинции Юньнань и прочих провинций в провинциальном отделении Комиссии по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

Отметим, что Юньнань является китайской передовой в борьбе с наркотрафиком. Здесь изымается до 80% всех наркотиков, попавших в Китай из так называемого «золотого треугольника» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос.

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