Шэньчжэнь, Китай, , 06:22 — REGNUM Новый прямой авиамаршрут был запущен между Шэньчжэнем в провинции Гуандун на юге Китая и малайзийским штатом Пинанг, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Оператором маршрута выступает авиакомпания Shenzhen Airlines. Рейсы в обе стороны будут осуществляться каждые понедельник, среду, пятницу и субботу. Исходящий рейс будет покидать Шэньчжэнь в 13:30 по пекинскому времени и прибывать в Пенанг в 17:05 по местному времени. Обратный рейс будет выделать из Пенанга в 18:05 и прибывать в Шэньчжэнь в 22:10 по Пекину.

Новый маршрут станет удобным выбором для бизнесменов или туристов, которые желают посетить район Дельты Янцзы, будет способствовать развитию культурны и туристических обменов между Шэньчжэнем и Пенангом, сообщили в авиакомпании.

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