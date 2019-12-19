Синин, Китай, , 06:16 — REGNUM Новая железная дорога, соединяющая города Дуньхуан в провинции Ганьсу с городом Голмуд в провинции Цинхай на северо-западе Китая была полностью введена в эксплуатацию, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Железная дорога длиной 671 км является важной магистралью, связывающей Цинхай-Тибескую железную дорогу с Ланьчжоу-Синьцзянской железной дорогой. Скорость передвижения по ней достигает 120 км/ч. Строительство вновь открытой Субэй-Махайской секции длиной 173 км и новых шести станций стартовали в апреле 2013 года.

Дуньхуанская железная дорога будет пересекаться с уже существующими, включая Ланьчжоу-Циньхайскую, Цинхай-Тибетскую и Ланьчжоу-Синьцзянскую железные дороги, формируя таким образом первую кольцевую сеть железных дорог на северо-западе Китая.

Новая железная дорога несет огромную значимость для транспортной инфраструктуры заданного Китая и сыграет большую роль в развитии «Нового шелкового пути», сообщили в компании China Railway.

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