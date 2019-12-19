Якутск, , 06:28 — REGNUM В Якутск съезжаются делегации школьников республики для участия в ежегодном праздничном мероприятии — Ёлке главы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации министерства образования и науки Якутии, в Центр «Сосновый бор» уже заехали дети из арктических районов республики. Всего планируют расселить более 300 участников из 23 районов Якутии.

На главную ёлку Якутии съедутся 700 учеников — отличники, активисты, победители различных олимпиад, спортивных соревнований.

Новогодний праздник пройдёт 23 декабря в цирке им. Марфы и Сергея Расторгуевых. Участникам вручат стипендии главы Якутии — 25 тыс. рублей.

Помимо новогоднего утренника, детей ждёт культурная программа.

Ка сообщало ИА REGNUM, новогодняя ёлка в Кремле пройдёт 25 декабря, на праздник приедет шесть тыс. детей со всей страны.