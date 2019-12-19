Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Выдающиеся успехи в развитии подводного флота России отметил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, выступая 18 декабря перед журналистами.

Он подчеркнул, что современные российские субмарины обладают огромным потенциалом. Фогго напомнил про атомную подводную лодку К-560 «Северодвинск», а также про шесть новых малошумных субмарин класса Kilo с гибридной дизель-электрической силовой установкой, которые сейчас выполняют маневры в Восточном Средиземноморье и Черном море.

Адмирал подчеркнул, что крылатые ракеты «Калибр», которые стоят на вооружении российского флота обходят по характеристикам американские крылатые ракеты Tomahawk. Фогго добавил, что ВМФ РФ наращивает свою активность. Этим, по словам американского военного, Россия бросает вызов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Джеймс Фогго, выступая на конференции Atlantic Council, назвал «впечатляющими» российские крылатые ракеты «Калибр».

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