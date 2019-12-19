Москва, , 05:11 — REGNUM В четверг, 19 декабря, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшие осадки (снег с дождём). Температура воздуха +3…+5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. В ночь на 20 декабря в Москве будет 0…+2 °С.Скорость западного, северо-западного ветра составит 7—12 м/с, на порывах до 22 м/с.В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале 0…+5 °C. Ночью в отдельных районах возможно похолодание до —3 °С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Москве был побит температурный рекорд тепла 133-летней давности.

Также 18 декабря Гидрометцентр РФ объявил о введении в Москве и Московской области «Жёлтого» уровня опасности в связи с сильным ветром. Этот режим объявлен до 12:00 20 декабря.

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