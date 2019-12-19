Женева, Швейцария, , 04:53 — REGNUM Впервые число табакозависимых мужчин в мире понижается. Об этом 19 декабря сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В докладе, опубликованном организацией сообщается, что в мире впервые прекратился рост потребителей табака среди мужчин и в 2020 году ожидается их сокращение на 2 млн. По мнению ВОЗ, это свидетельствует о «мощном сдвиге в табачной эпидемии».

Эксперты ВОЗ уверены, что снижение числа курильщиков среди мужчин стало возможным благодаря различным акциям, направленным на разъяснение вреда курения и пропаганду здорового образа жизни. Не менее важна и политика государств в этой сфере.

«Впервые мы видим уменьшение потребления среди мужчин, благодаря ужесточению мер правительств в отношении табачной индустрии», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя публикацию доклада.

ВОЗ ожидает, что в 2020 году число мужчин — потребителей табака в мире снизится до 1 млрд 91 млн человек, а к 2025 году — до 1 млрд 87 млн. Всего на 2018 год табак в мире потребляет 1 млрд 337 млн человек обоего пола. По мнению ВОЗ, от курения ежегодно гибнет более 8 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающие электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам.

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