Владивосток, , 05:06 — REGNUM О завершении строительства 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе краевой администрации.

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В настоящее время готовность объектов составляет 95%. В департаменте здравоохранения Приморья предполагают, что все они будут сданы уже на следующей неделе, после чего начнётся их лицензирование.

«Планируем, что принять первых пациентов фельдшер сможет уже в феврале-марте 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Строительство новых ФАПов ведётся в 11 населённых пунктах Приморья: селе Тереховка Надеждинского района, селе Малиново Дальнереченского района, селе Ясное Чугуевского района, селе Ольховка Кировского района, селе Украинка Пограничного района, селе Пархоменко Ханкайского района, селе Лукашевка Хорольского района, селе Филипповка Хасанского района, селе Старая Каменка Лазовского района. Сразу два ФАПа возводят в Красноармейском районе — селах Ромны и Крутой Яр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году планируется построить 91 фельдшерско-акушерский пункт в Башкирии.