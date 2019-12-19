Магадан, Магаданская область, , 05:04 — REGNUM Все муниципальные учреждения Магадана 31 декабря будут работать в штатном режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт мэрии столицы Колымы.

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«Мэрия города Магадана информирует горожан — вторник, 31 декабря, в областном центре — предпраздничный рабочий день. Все граждане, записавшиеся на приёмы для получения муниципальных услуг, смогут получить их 31 декабря в штатном режиме. Также в штатном режиме будет работать мэрия муниципального образования и дошкольные образовательные учреждения», — сказано в сообщении.

Куда денут детей те родители, которые по указу губернатора Колымы Сергея Носова будут вместо 31 декабря работать 28-го — непонятно. Ведь в детских садах 28 декабря — календарный выходной.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно подписанному указу главы Магаданской области, перенос выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря касается государственных гражданских служащих, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области.