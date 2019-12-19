Москва, , 04:44 — REGNUM Более 5 300 тонн грузов с гуманитарной помощью для жителей Донбасса доставили автомобильные колонны МЧС РФ в 2019 году. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Также в МЧС рассказали, что в Донбасс направилась 96-я автоколонна, которая доставит его жителям медикаменты и новогодние подарки. Общий вес груза составляет более 110 тонн. Отмечается, что это последняя в 2019 году отправка помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Донбасс прибыла колонна автомобилей с гуманитарным грузом общим весом 435 тонн. В составе груза были доставлены детские продуктовые наборы и медикаменты.

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