Благовещенск, , 05:02 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов принял решение сделать 31 декабря выходным днём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом Василий Орлов сообщил на своей странице в сети Instagram, где ранее он запускал опрос-голосование относительно переноса выходного дня.

«Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса/непереноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог — 95 процентов за перенос. Так что как обещали, учтём мнение большинства и перенесём выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос переноса выходных на празднование Нового Года отдан на усмотрение глав регионов, и во многих регионах губернаторы поставили этот вопрос на голосование через свои аккаунты в социальных сетях.