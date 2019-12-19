Сантьяго, , 04:23 — REGNUM Наличие опасных веществ в воде, которую полиция Чили использует для разгона протестующих, не обнаружено в ходе исследования криминалистической лаборатории карабинеров республики, 18 декабря сообщает телеканал 24 Horas.

В рамках экспертизы был проведен молекулярный и химический анализ проб, взятых из устройств и резервуаров. Исследование было индицировано движением «Здоровье в сопротивлении», которое опубликовало доклад об опасном содержании щелочи в водометах после жалоб участников акций протеста на ожоги от жидкости из водометов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Комитет по правам человека ООН призвал власти Чили расследовать случаи чрезмерного применения силы военными и полицейскими против демонстрантов. По данным комитета, в ходе разгона акций протеста 345 человек получили травмы глаз.

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