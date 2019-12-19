Москва, , 04:03 — REGNUM Сообщения о том, что врачей московской онкологической больницы № 1 заставляют массово увольняться, не соответствуют действительности. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 декабря руководитель профсоюза «Альянс врачей» заявила о рейдерском захвате одного из филиалов больницы и принуждении сотрудников к увольнению. В свою очередь ведомстве объяснили, что 16 сотрудников будут переведены в профильные отделения, а остальным будет предложена работа в других медицинских организациях.

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