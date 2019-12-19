Новосибирск, , 03:27 — REGNUM В Новосибирской области в губернаторской новогодней ёлке примут участие дети из всех районов региона — около 1700 человек в возрасте от шести до 15 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Мероприятие состоится 25 декабря. Детей ждут новогоднее представление, интерактивные и игровые площадки, фотозоны.

Губернаторская новогодняя ёлка-2019 пройдет в ГКЗ им. А. М. Каца. Участниками станут дети, достигшие успехов в различных сферах, а также дети из многодетных семей, дети-сироты и другие.

Напомним, в Общероссийской Новогодней ёлке в Государственном Кремлевском дворце в Москве примет участие 81 ребёнок из Новосибирской области.

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