Москва, , 02:54 — REGNUM Причиной задержания более 40 граждан Израиля в московском аэропорту «Домодедово» стало отсутствие у них разрешения на въезд и временное пребывание в России, сообщили 18 декабря в пресс-службе воздушной гавани.

«Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидента можно было избежать в случае обращения граждан Израиля в консульство России при отлёте в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту были задержаны более 40 израильтян. После проверки их документов и беседы с представителями российской службы безопасности, въезд в Россию был разрешён. Вместе с тем СМИ выяснили, что в Израиле за 2019 год не смогли пройти паспортный контроль около 5,5 тыс. российских граждан, прибывших в страну в туристических целях.

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