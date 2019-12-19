Посёлок городского типа Тикси, Якутия, , 02:51 — REGNUM В Якутске 18 декабря прошла рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Стороны обсудили важные для арктических районов республики темы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы республики.

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В ходе встречи была достигнута договорённость по созданию арктического подразделения МЧС в посёлке Тикси в рамках программы развития Арктической зоны. Появление спасателей повысит защищённость населения и территорий республики.

Айсен Николаев предложил аварийно-спасательный центр в Тикси создать в форме отдельного учреждения, которое будет подчинятся главному управлению МЧС по Якутии.

Также обсудили вопрос о подразделениях пожарной охраны в арктических районах.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 тыс. человек спасены с начала года сотрудниками МЧС РФ.