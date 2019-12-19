Якутск, , 02:44 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По многочисленным просьбам жителей Якутии подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета», — написал Айсен Николаев в своих акаунтах в соцсетях.

По примеру других глав субъектов, Николаев рекомендовал руководителям компаний и организаций также рассмотреть возможность переноса рабочего дня 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, с каждым днём всё больше регионов принимают решение не работать 31 декабря 2019 года. Практически весь Дальний Восток перенёс выходной, молчит губернатор Хабаровского края.