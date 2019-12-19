Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Операция правоохранительных органов под названием «Неумолимое преследование», которая начинается в США, направлена на снижение показателей преступлений с насилием. Об этом 18 декабря заявил генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции в Детройте, передает телеканал WXYZ.

Операция затронет города, которые имеют более высокие показатели по уровню насилия, чем в среднем по стране. Сначала «Неумолимое преследование» пройдет в семи городах: Детройт, Балтимор, Канзас, Мемфис, Кливленд, Милуоки и Альбукерке. Целью операции в основном являются наркокартели и банды, занимающиеся торговлей оружия.

В рамках мероприятий планируется задействовать большее число федеральных агентов, аналитиков, а также увеличить количество оборудования. К работе также привлечены ресурсы штатов и городские ресурсы, состав которых пополнится. Для этих нужд власти выделили на первое время $71 млн. Данные средства позволят увеличить количество полицейских в отмеченных городах, а также оплатить труд других сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканские наркокартели должны быть отнесены к террористическим организациям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Неаполе арестованы 16 предполагаемых членов легендарного мафиозного клана