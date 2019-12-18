Плейно, , 23:50 — REGNUM В сеть выложили ролик с демонстрацией геймплея нового дополнения (DLC) игры Borderlands 3. Соответствующую трансляцию 18 декабря провёл официальный канал проекта.

Moxxi's Heist of The Handsome Jackpot выйдет сегодня, 19 декабря 2019 года. Пока что поклонники игровой серии могут посмотреть 30 минут геймплея, который показали разработчики и руководитель DLC — направления Энтони Николсон.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Borderlands 3 повилась в игровом облачном сервисе Google Stadia. Стоит отметить, что подписчики получили возможность играть лишь в устаревшую версию игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователям Google Stadia доступна только устаревшая версия Borderlands 3