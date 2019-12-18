Москва, , 23:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России направило в регионы информационное письмо с разъяснениями о закупках лекарственных препаратов по торговому наименованию. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Минздрава.

«Ожидается, что после направления данного документа будет использовано корректное формирование технического задания при организации закупок лекарственных препаратов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Главное уточнение, на которое указал Минздрав, заключается в том, что чиновникам нужно ориентироваться не на действующее вещество в лекарстве, предписанном пациенту, а производить закупку по конкретному наименованию, по которому вынесла решение врачебная комиссия.

В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан» в закупке должно указываться международное непатентованное наименование лекарства (МНН), говорится в письме. Впрочем, закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию, если у пациента есть медицинские показания конкретно к этому препарату, сообщил Минздрав.

Это важно для тех пациентов, у которых возникают побочные эффекты при употреблении лекарства иных марок, но с тем же действующим веществом, либо на которых прописанный препарат не оказывает достаточного эффекта.

«Могут назначаться не только референтные (оригинальные) лекарственные препараты, но и воспроизведенные или биоаналоговые препараты, подобранные по жизненным показаниям», — уточняется в письме Минздрава.

Затронут в тексте также и вопрос о правильной интерпретации закона об обращении лекарственных средств под эквивалентными формами.

«Различия лекарственных форм не являются препятствием для их взаимозаменяемости, если при проведении исследования биоэквивалентности лекарственного препарата или в случае невозможности проведения этого исследования при проведени исследования терапевтической эквивалентности лекарственного препарата доказано отсутствие клинически значимых различий фармокинетики и (или) безопасности и эффективности лекарственного препарата для медицинского применения», — сообщается в документе.

При этом отмечается, что лекарственные формы имеют одинаковый способ введения и способ применения, но различны по уровню фармакокинетических характеристик и фармакологического действия, что влечёт разный клинический эффект, признаны эквивалентными лекарственные формы не могут.

Также в инструкции разъясняется порядка осуществления закупок: у единственного поставщика обоснование цены контракта не требуется, если при данном способе определения поставщика цена контракта не превышает 1 млн рублей.

Ведомственная инструкция распространяется на лекарственное обеспечение пациентов с любыми заболеваниями.