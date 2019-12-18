Нью-Йорк, США, , 23:26 — REGNUM Пятилетняя дошкольница из России вошла в тройку самых оплачиваемых видеоблогеров по версии журнала Forbs. Рейтинг опубликован 18 декабря.

Пятилетняя Анастасия из Краснодарского края ведёт семь каналов на YouTube, её аудитория насчитывает 107 млн подписчиков, которые просмотрели выложенное девочкой видео 42 миллиарда раз. По подсчётам Forbes, годовой доход девочки составляет около 18 млн долларов без учёта налогов и выплат менеджерам, адвокатам и агентам. С юной блогершей сотрудничают крупные компании по производству продуктов питания, игрушек и одежды.

Девочка родилась с ДЦП и врачи опасались, что она никогда не сможет говорить. Её родители завели видеоблог, чтобы задокументировать её развитие делиться достижениями девочки с друзьями и родственниками. Контент блога составляют в основном сюжеты об играх девочки, прогулках, занятиях и выходят на семи языках.

Анастасия стала третьей в списке самых высокооплачиваемых блогеров YouTube. Первое место занял восьмилетний Райан Каджи, прославившийся в жанре «распаковки» подарков. Его доход составил 26 млн долларов, число подписчиков перевалило за 22 млн человек.

На втором месте блог Dude Perfect, который ведут пятеро друзей, выполняющих перед камерой различные трюки. За год компания друзей заработала 20 млн долларов. Число подписчиков блога составляет около 48 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении известного видеоблогера PewDiePie (Феликс Кьельберг), который является одним из лидеров YouTube, о желании отдохнуть от видеосервиса.

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