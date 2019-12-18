Новочеркасск, Ростовская область, , 22:53 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области возобновил работу круглосуточный стационар инфекционной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона 18 декабря.

С конца ноября стационар был закрыт по причине нехватки кадров. В течение двух недель штат врачей-инфекционистов был укомплектован. Местные власти пообещали предоставить новым сотрудникам служебное жилье и перечислить единовременные выплаты в размере 1 млн рублей.

«Оказание круглосуточной медицинской помощи будет осуществляться вновь принятыми специалистами и врачами-совместителями», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор Василий Голубев фактически обвинил в произошедшем местных чиновников. После рабочей поездки главы региона в Новочеркасск заместитель главы муниципальной администрации, курировавшая социальную сферу, покинула пост по собственному желанию.

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